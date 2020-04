Il Paradiso delle signore oggi 8 aprile su Rai1, le anticipazioni: Roberta, confessione a Federico

La soap Il paradiso delle signore su Rai1, conquista spettatori e interesse. Oggi, mercoledì 8 aprile 2020, altro episodio chiave della fiction in onda alle ore 15.40.

Nella puntata di ieri Laura ha ricevuto una proposta da Vittorio: confezionare le uova di Pasqua per i clienti del Paradiso delle signore. La donna ha accettato, ma in realtà non ha idea di come portare a termine un impegno tale. Inaspettatamente, però, ecco un aiuto. Gabriella, intanto, è molto dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare con Agnese.

Nell'episodio di oggi Marcello fa sapere a Roberta che molto probabilmente Federico sa che tra loro c'è stato qualcosa alle sue spalle. Roberta, in preda ai sensi di colpa, confessa a Federico di averlo tradito. Il giovane reagisce malissimo. La lascia e poco dopo parte per la Svizzera. Angela non si sente all'altezza di partecipare alle nozze della Contessa.