Grande Fratello Vip 4, rivelazione di Aristide: "Hanno usato vibratori di legno". La finale diventa bollente

Stasera c'è la finale del Grande Fratello Vip 4. Mercoledì 8 aprile 2020 è il giorno indicato ed atteso per l'ultimo atto che sancirà il vincitore del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.



Alla vigilia dell'appuntamento finale, gli inquilini si sono riuniti in giardino per l'ultimo "caffè letterario" nel quale si esibisce l'egittologo Aristide Malnati.

Ha così parlato ​ad Antonella Elia, Sossio Aruta e Paolo Ciavarro del papiro erotico risalente agli antichi Egizi. Non senza qualche imbarazzo. "Sul papiro - afferma - sono rappresentati gli egizi in fila indiana. Facevano una sorta di trenino...". Poi va giù diritto: "Nell'antichità si utilizzavano i vibratori di legno".

Interviene Antonella Elia chiede maliziosa: "Però io non ho capito questa cosa del trenino, cosa significa? Mi fai vedere una posizione?".