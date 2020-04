Stasera in tv 8 aprile 2020: programmi e film. Finale Gf vip 4 su Canale 5, Stanotte a San Pietro su Rai1

Una ricca offerta televisiva in questo mercoledì 8 aprile 2020 che vede la chiusura del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5 con Alfonso Signorini e "Stanotte a San Pietro" su Rai Uno, il documentario condotto da Alberto Angela, un viaggio ricco di fascino.

Ma questa serata è anche ricca di film a partire (fra gli altri) da "Il club degli imperatori" su La5, "Capitan Fantastic" su Rai Movie e "Brick Mansions" su Italia Uno. Una piccola guida alla prima serata fra film e programmi.



Rai Uno 21:25 – Stanotte a San Pietro (Documentario)

Rai Due 21:20 – Maltese – Il romanzo del Commissario (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Capitan Fantastic (Film commedia)

Rete 4 21:25 – Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

Canale 5 21:20 – Grande Fratello Vip (Reality Show)

Italia Uno 21:18 – Brick Mansions (Film d'azione)

La5 21:10 – Il club degli imperatori (Film drammatico)

Il film racconta la storia di William Hundert, uno stimato professore di storia antica che cerca non solo di istruire i suoi allievi, ma anche di formare il loro carattere. La sua missione di educatore e di insegnante verrà messa in discussione e rischierà di fallire a causa di Sedgewick Bell, un ragazzo figlio di un importante senatore che si scaglia contro le convenzioni dell'istituto, diventando una sorta di esempio per gli altri studenti.

La7 21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Antonino Chef Academy (Talent show)

Sky Cinema Uno 21:15 – Cetto c'è senzadubbiemente (Film commedia)