Stasera in tv, su Rai Movie il film di Matt Ross Captain Fantastic oggi 8 aprile 2020: anticipazioni

Viggo Mortensen nei panni di un padre sui generis nel film di Matt Ross 'Captain Fantastic' in onda stasera, mercoledì 8 aprile alle 21.10 su Rai Movie. Deciso a vivere con la moglie e la sua numerosa famiglia nelle foreste di Washington, Ben tiene i figli lontani da ogni comfort e da ogni forma di tecnologia. I ragazzi non frequentano la scuola, leggono i grandi classici e studiano la fisica quantistica, si procurano i pasti con le proprie mani e si allenano ogni giorno. La vita costringerà poi l’intera famiglia ad affrontare la realtà e raggiungere in maniera rocambolesca la città. Lo spaesamento dei ragazzi garantisce risate e battute memorabili.

Vincitore del Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma, premiato per la miglior regia a Cannes nella sezione 'Un Certain Regard', il film ha avuto il suo battesimo al Sundance Film Festival. 'Captain fantastic' è un film divertente e originale che ricorda quanto la famiglia sia l’unico luogo in cui valga la pena tornare. Nel cast anche George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton.