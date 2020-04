Stasera in tv, arriva il film "A Bluebird in My Heart" per gli amanti del thriller mercoledì 8 aprile

E' arrivato il giorno del thriller in televisione. Ogni mercoledì su Rai4 per gli appassionati del giallo ecco il ciclo cinematografico 'Thriller in Europe', dedicato alle più interessanti novità del genere dal continente europeo. Stasera, mercoledì 8 aprile, alle 21.20, sarà proposto in prima visione assoluta 'A Bluebird in My Heart', opera prima e coraggiosa del regista francese Jérémie Guez, che adatta il romanzo di Dannie M. Martin, 'The Dishwasher', per raccontare la storia dell’ex detenuto Danny.

Dopo un periodo in carcere, l’uomo ottiene di scontare il tempo rimanente agli arresti domiciliari con una cavigliera elettronica. Trova rifugio e lavoro in un motel di campagna dove instaura un forte legame con Clara, la figlia della proprietaria. Quando Clara subisce una brutale aggressione qualcosa di violento si risveglia in Danny, pronto a vendicare il male fatto alla ragazza. Nel cast Roland Møller, Veerle Baetens, Lola Le Lann e Lubna Azabal.