Stasera in tv, a "Chi l’ha visto?" la storia di Lorena uccisa dal fidanzato. Anticipazioni mercoledì 8 aprile

Mercoledì sera con Federica Sciarelli e la sua storica trasmissione. Non si fermano i femminicidi in un periodo in cui si è costretti a casa per l'emergenza Coronavirus, spesso con uomini che diventano violenti. 'Chi l’ha visto?' - nella puntata di stasera mercoledì 8 aprile alle 21.20 su Rai3 - affronta la storia di Lorena, una bella ragazza con il sogno di diventare un medico. Aveva 27 anni e viveva con il suo fidanzato che una sera l'ha uccisa e poi ha chiamato i carabinieri. Cosa è successo in quella casa? Nel programma di Federica Sciarelli prosegue, inoltre, l'inchiesta su Alzano Lombardo: l'ospedale che non ha chiuso e la zona rossa che non è stata fatta, una vicenda della quale la trasmissione si è occupata fin dall'inizio.