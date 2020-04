Grande Fratello Vip 4, incidente per Sossio Aruta poche ore prima della finale. Soccorso da Antonella Elia

Stavolta l'incidente nella Casa del Grande Fratello Vip 4 capita a Sossio Aruta con Antonella Elia a soccorrerlo. Le parti si invertono a poche ore dalla finale del reality in onda stasera, mercoledì 8 aprile, su Canale 5.

Gli inquilini si sono riuniti in cucina per preparare una cena a base di pesce. Ai fornelli Paolo Ciavarro per un menù con spaghetti alle vongole. Durante la preparazione avviene piccolo incidente per Sossio che si tocca gli occhi con le mani sporche di peperoncino. Urlo e la corsa in bagno: "Porca putt***. Mi fa tanto male".

Interviene Antonella Elia, che lo segue in bagno e gli porge un asciugamano. "Sciacquati con tanta acqua".