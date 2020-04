Stasera in tv, "Stanotte a San Pietro" con Alberto Angela viaggio nel Vaticano oggi mercoledì 8 aprile

Un viaggio che viene trasmesso in un momento particolare, di sofferenza e di speranza per l'Italia che lotta contro il Coronavirus. Stasera, mercoledì 8 aprile 2020, alle 21.25 su Rai1 arriva la replica, 'Stanotte a San Pietro', un viaggio di Alberto Angela tra i tesori artistici del Vaticano, ancora più maestoso e suggestivo perché compiuto di notte, quando finalmente le opere d’arte possono, nel silenzio assoluto, raccontare i segreti di una bellezza che incanta da secoli.

Una grande produzione - frutto della collaborazione tra Rai e Vaticano - con ospiti d’eccezione come Giancarlo Giannini e Carlo Verdone - che si avvale della tecnologia 4K Hdr per proporre spettacolari riprese con droni, effetti speciali, minifiction. Complice la notte, Alberto Angela porta gli spettatori alla scoperta di monumenti famosi - come la cupola di San Pietro, la sublime Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina, ma anche in visita ai bellissimi giardini vaticani, immersi nella quiete. Sulle tracce dell’anziano Michelangelo e del giovane Raffaello, sarà possibile vedere anche luoghi normalmente chiusi al pubblico come l’Archivio segreto, la gendarmeria, la caserma delle Guardie Svizzere. Ma non solo. Stanotte a San Pietro sarà il racconto di una storia di potere, spiritualità e mecenatismo che ha conosciuto momenti fulgidi ma anche drammatici.