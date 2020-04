Andrea Bocelli, concerto a Pasqua nel Duomo di Milano: concerto in streaming come regalo al mondo

Andrea Bocelli, nella domenica di Pasqua alle ore 19, su invito della città e del Duomo di Milano, si esibirà per portare un messaggio di amore e speranza all’Italia e al mondo. La sua esibizione sarà trasmessa in streaming raggiungendo potenzialmente tutto il mondo in questo momento difficile per tutti.

"Nel giorno in cui celebriamo la fede in una vita che trionfa - sottolinea Bocelli - sono onorato e felice di rispondere sì all'invito della Città e del Duomo di Milano. Credo nella forza di pregare insieme; credo nella Pasqua cristiana, un simbolo universale di rinascita di cui tutti hanno bisogno, che siano credenti o no, proprio ora. Grazie alla musica, trasmessa in streaming dal vivo, unendo milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante della Terra ferita, questa meravigliosa fucina internazionale che è motivo di orgoglio italiano. La generosa, coraggiosa, proattiva Milano e tutta l'Italia saranno di nuovo, e molto presto, un modello vincente, motore di un rinascimento che tutti speriamo. Sarà una gioia vederlo, in Duomo, durante le celebrazioni pasquali che evocano il mistero della nascita e della rinascita".