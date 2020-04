Stasera in tv, su Rai 1 il film Ricchi di fantasia: Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Ecco la trama

Rusconi: su eurobond è crisi profonda, ma ci sarà compromesso

Roma, 7 apr. (askanews) - Nel giorno in cui l'Eurogruppo si è riunito per discutere le proposte per sostenere la ripresa economica del Vecchio continente alla prese con i danni dell'emergenza sanitaria, l'Europa si trova in una crisi profonda. Italia e Germania da giorni si scontrano sugli eurobond e in questa battaglia Roma è appoggiata da Madrid e Parigi. Alla fine un compromesso si troverà, ha ...