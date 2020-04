Stasera in Tv, diMartedì: nello studio di Floris il punto su provvedimenti economici del governo e Coronavirus

Approfondimenti ed ospiti importanti nella trasmissione del 7 aprile di diMartedì, il programma di approfondimento economico e politico condotto da Giovanni Floris, in onda su La7 a partire dalle ore 21.15. Nella trasmissione di questa sera focus importante sugli aspetti economici legati alla crisi da Coronavirus. Approfondimenti sulle annunciate misure del governo a favore delle aziende grandi e piccole per cercare di arginare una crisi che fa sempre più paura. Ovviamente si affronterà anche il "tema Europa". Una parte della puntata sarà dedicata all'emergenza sanitaria vera e propria, anche alla luce dell'ultimo bollettino della Protezione Civile e al dilagare dell'epidemia in tutto il mondo, in particolare nei Paesi occidentali.

