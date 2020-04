Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia: che botta in testa. Fasce e turbanti: il look alla vigilia della finale

Eccola Antonella Elia dopo la caduta di ieri, lunedì 6 aprile, nella Casa del Grande Fratello Vip. Si mette in testa fasce e turbanti alla vigilia della finale del reality che andrà in onda domani su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Le foto sono state prese dall'account Instagram di Antonella Elia. La paura sembra passata dopo essere scivolata sul pavimento. La showgirl si è fatta visitare da un medico e per qualche ora ha tenuto la produzione aggiornata sulle sue condizioni.Ha fatto pressione con una borsa di ghiaccio sulla parte colpita.