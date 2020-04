Casa di Carta, non solo la quinta stagione. Indiscrezioni su un accordo per la serie numero sei

Mentre in molti devono ancora terminare di vedere la quarta serie della Casa di Carta, iniziano già ad accavallarsi le voci sul futuro. Voci che fanno sorridere i fan perché non solo la produzione avrebbe già in cantiere la quinta edizione, ma ci sarebbe addirittura un accordo anche per la Casa de Papel 6. Sembra che l'intesa sia stata raggiunta tra i creatori e Netflix. Ovviamente per ora non c'è alcuna conferma e bisognerà attendere per le notizie ufficiali, visto che la pandemia da Coronavirus ha costretto ad interrompere i lavori. Di certo ci sono i fan con il cuore in gola. L'ultimo episodio della quarta serie, infatti, si conclude con il Professore che ha una pistola puntata contro e la banda "prigioniera" all'interno della Banca. L'attesa per il seguito è già iniziata.

