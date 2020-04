Adriana Volpe e il gossip con Andrea Denver: il post su Instagram della conduttrice che chiarisce

Adriana Volpe e Andrea Denver. Il gossip è stato alimentato in questi giorni e così la conduttrice ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Andrea.

Lei sposata e lui fidanzato, i due hanno stretto una forte amicizia nel corso del Grande Fratello Vip 4. Poi Adriana è stata costretta ad abbandonare per l'aggravarsi delle condizioni del suocero (poi deceduto).

La conduttrice ha voluto fare luce sulla vicenda. Attraverso un post di Instagram, Adriana ha affermato quanto segue: “Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una spada con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato. E già che ci sono, mi tolgo un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono!”.

Secondo molti il discorso fatto sull’approccio alla tecnologia è per smentire anche l'ipotesi di una crisi con il marito Roberto Parli e la questione della loro “rottura” social? I coniugi continuano a non seguirsi su Instagram.