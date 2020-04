Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia dopo la caduta nella Casa. Come sta, l'incontro con Sossio

Domani, mercoledì 8 aprile 2020, è in programma su Canale 5 l'attesa finale del Grande Fratello Vip 4. Due giorni prima dell'ultimo atto del reality condotto da Alfonso Signorini, c'è stata la caduta nella Casa di Antonella Elia che ha creato preoccupazione tanto che è dovuto intervenire il medico.

Per fortuna la concorrente non ha dovuto lasciare la Casa alla vigilia della finale per fare esami di accertamento. E' tornata in giardino e ha detto ai coinquilini: "Sì, tutto ok. Devo dargli notizie nelle prossime ore". Antonella dovrà quindi aggiornare sulle sue condizioni ed scattato l'abbraccio e la rassicurazione di Sossio. L'incidente è nato mentre i due si facevano i gavettoni.