Stasera in tv, programmi e film di oggi 7 aprile 2020: Harry Potter, Pechino Express e c'è Zalone

In televisione una serie di programmi e film di primo piano per gli italiani in casa nei giorni dell'emergenza Coronavirus. L'offerta di questa sera, martedì 7 aprile 2020, è davvero importante e si rivolge a ogni fascia di età e gusti televisivi.

Ecco "Pechino Express" su Rai Due e "Harry Potter e i Doni della morte – Parte 2" su Italia Uno, "Ricchi di fantasia" su Rai Uno e "Sole a catinelle" su Canale 5 con Checco Zalone. Imbarazzo della scelta, quindi andiamo con una miniguida.

Rai Uno 21:25 – Ricchi di fantasia (Film commedia)

Rai Due 21:05 – Pechino Express (Reality game)

Rai Tre 21:20 -#cartabianca (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Aspettando il re (Film commedia)

Alan Clay viene mandato in Arabia Saudita dalla compagnia per cui lavora, con la missione di ottenere una prestigiosa gara d'appalto nel campo dell'informatica. Una volta arrivato sul posto, però, l'uomo scoprirà che le cose non sono proprio come gli sono state raccontate. La sua spalla in questa avventura sarà Yousef, il suo autista.

Rete 4 21:25 – Fuori dal coro (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:20 – Sole a catinelle (Film commedia)

Italia Uno 21:20 – Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 (Film fantastico

La5 21:10 – Prime (Film commedia)

La7 21:15 – DiMartedì (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Inferno (Film thriller)

Tratto dall'omonimo libro di Dan Brown, il film racconta di Robert Langdon, un uomo che, un giorno, si sveglia in un letto d'ospedale privo di memoria. Tutto quello che gli viene raccontato è che qualcuno ha tentato di sparargli e lui è in pericolo. Da quel momento, l'uomo tenta di ricostruire i fatti avvenuti, con l'aiuto di alcune visioni legate alla grande opera dantesca.

Sky Cinema Uno 21:15 – Kill Command (Film di fantascienza)