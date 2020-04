Ascolti tv, Il commissario Montalbano vince su Harry Potter nella serata di lunedì 6 aprile

Ascolti tv di ieri, 6 aprile 2020. E' stato un testa a testa come da pronostico. "Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1" su Italia1 e Il Commissario Montalbano" si sono divisi gli spettatori. Il Commissario interpretato da Luca Zingaretti vince ancora con una replica.

"Il Commissario Montalbano – Un diario del '43" fa 5.970.000 spettatori netti per il 20,0% di share. "Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1" è stato visto da 4.622.000 spettatori netti per il 16.4% di share. Il film con Ficarra e Picone "Il 7 e l'8" su Canale 5 totalizza 2.665.000 spettatori netti per il 9.5% di share. "Report" è stato visto da 2.550.000 spettatori netti per l'8.5% di share.

"Quarta Repubblica" con il ritorno di Nicola Porro alla conduzione realizza 1.655.000 spettatori netti con il 7% di share. "Stasera tutto è possibile", in onda su Rai2, è stato visto da 1.094.000 spettatori pari al 4.1% di share.