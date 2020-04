Televisione, arriva la saga di "Twilight" su Italia 1: ecco quando si parte, le anticipazioni

Un altro classico, amato, arriva in tv. Un'altra saga dopo quella di Harry Potter e sempre su Mediaset, segnatamente su Italia 1. A partire da venerdì 10 aprile 2020 andrà in onda in prima serata l’intera saga “Twilight”, ciclo di film che ha segnato un’epoca e ha per protagonisti il vampiro Edward Cullen e l’umana Bella Swan, interpretati rispettivamente da Robert Pattison e Kristen Stewart, ex coppia d’oro del cinema.

Sono 5 le pellicole che compongono la saga Twilight. Nata a partire dai quattro romanzi pubblicati da Stephenie Meyer, i film sono stati resi disponibili nei cinema italiani a partire dal 2008. Twilight, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn Parte I e Breaking Dawn Parte II (questi ultimi tratti da un unico libro diviso in due parti nella trasposizione cinematografica) sono i titoli della saga.