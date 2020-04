Stasera in tv Ricchi di fantasia, film con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli oggi 7 aprile in prima visione

E' una priva visione in tv, che viene annunciata come una commedia degli equivoci. Appuntamento stasera martedì 7 aprile alle 21.25 su Rai 1. Il film di Francesco Miccichè “Ricchi di fantasia”, interpretato da Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi e Antonio Catania racconta la storia di Sergio, geometra, ora carpentiere, e di Sabrina ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono amanti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie.

Per approfondire leggi anche: "Ricchi di fantasia": il video

Tutto sembra poter cambiare quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui.