Harry Potter e i doni della morte parte 2, l'ultimo capitolo della saga stasera in tv martedì 7 aprile 2020

Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 va in onda stasera martedì 7 aprile in prima serata dalle 21.25 su Italia 1, e in streaming in contemporanea alla diretta televisiva su Mediaset Play.

Si tratta dell'ultimo capitolo della saga cinematografica di Harry Potter: l'ottavo film, con cui si conclude la trasposizione per il grande schermo dei sette libri scritti da J.K. Rowling,

Prima dello scontro finale tra Lord Voldemort ed Harry Potter, il ragazzo che è sopravvissuto ha una missione da portare a termine, affidatagli da Albus Silente prima di morire: distruggere tutti gli horcrux, altrimenti Voldemort non si può sconfiggere.

Un horcrux è un oggetto in cui una persona ha nascosto parte della sua anima. Uno divide la sua anima e ne nasconde parte in un oggetto: così facendo sei protetto se venissi aggredito e il tuo corpo distrutto. La parte nascosta della tua anima continua a vivere: in altre parole, non puoi morire. È con queste parole che molti anni prima Lumacorno rivela al curioso Tom Riddle, allora studente della scuola di Hogwars, cosa sia un horcrux.