Coronavirus, Cliomakeup vicina al parto: "Forse torno a New York, qui in Virginia sono senza assicurazione"

Cliomakeup, la famosa youtuber che si occupa di trucco con i suoi tutorial, è ormai vicinissima al parto. Clio Zammatteo, il suo vero nome, è infatti incinta della seconda figlia ma poche settimana fa aveva deciso di lasciare la sua abitazione di New York (clicca qui per il video), in piena emergenza Coronavirus, per trasferirsi in Virginia da una sua amica. Ma nei fatti ha lasciato un problema per trovarne... altri. Lo ha confessato la stessa influencer di origine venete: “Non so ancora cosa faremo e cosa succederà. Ci informiamo giorno per giorno tramite gli amici che sono a New York. Al momento non so ancora dove partorirò” ha detto durante alcune storie su Instagram. Clio infatti è preoccupata e anche molto indecisa: “Mancano tre settimane al parto ed io sono in Virginia, stiamo decidendo se tornare a New York. Tra i tanti problemi, c’è quello legato alla sanità, io non ho ancora l’assicurazione qui”.