Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti aggredito da spacciatori a colpi di bottiglie. Salvato dai carabinieri

Striscia la Notizia: Vittorio Brumotti aggredito con un fitto lancio di bottiglie da un gruppo di spacciatori. Sono dovuti intervenire i carabinieri per salvarlo. I militari sono riusciti a bloccare i pusher. L'inviato di Striscia la Notizia (Canale 5) continua coraggiosamente ad occuparsi dei luoghi che dovrebbero essere di tutti i cittadini ma che invece sono diventati supermercati di droga a cielo aperto. Nella puntata di oggi, 6 aprile, Brumotti è a Padova dove il traffico di sostanze stupefacenti sembra non risentire nemmeno delle restrizioni per il Coronavirus. Davanti alla stazione cittadina gli spacciatori, in barba a tutte le limitazioni, continuano a vendere la loro droga. L'inviato li mette in fuga, ma poi viene aggredito dagli altri pusher. Provvidenziale l'intervento dei militari.