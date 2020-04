Sabato 11 aprile Eva Henger effettuerà una diretta dal suo account Instagram per lanciare il nuovo videoclip di un brano suo e del trapper Sciarra, "Come Adamo ed Eva". Il brano uscito a gennaio (guarda il video qui), presentato al The Club di Milano, dopo alcuni passaggi televisivi a Pomeriggio Cinque e Detto Fatto, ha suscitato grande interesse e clamore, avendo coinvolto nella produzione i Killer Clowns (che godono di una popolarità mondiale sul web, avendo realizzato miliardi di visualizzazioni su YouTube, i Circensi Takimiri, il Dj Herman Loco e Tresy Taddei, attrice circense che i più ricorderanno per essere stata tra i protagonisti - accanto a Lino Banfi - di Un Medico in famiglia. L'idea dell'intero progetto è del manager Antonio Orso, la produzione è targata La Niña, il format con Djs e lo Show dei Circensi.