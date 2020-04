"Fantozzi subisce ancora" sul Canale Nove, torna il ragioniere più umiliato d'Italia

Arrivò nei cinema nel 1983 e collezionò record di incassi al botteghino, ma "Fantozzi subisce ancora" resta una pellicola cult della saga che ha per protagonista il servile ragioniere interpretato dall'indimenticato Paolo Villaggio. Il film andrà in onda oggi, lunedì 6 aprile, sul canale Nove del digitale terrestre alle 23,30. (GUARDA IL TRAILER)

"Fantozzi subisce ancora", quarto capitolo della saga fantozziana, venne diretto dal regista Neri Parenti e interpretato, oltre che da Paolo Villaggio, da Milena Vukotic, Gigi Reder, Plinio Fernando e Andrea Roncato. La trama è incentrata come sempre sulle peripezie e i soprusi che vedono protagonista il ragioniere Ugo, impiegato di concetto in una multinazionale, schiavizzato dai colleghi, picchiato dai condomini, reso nonno dalla figlia sedotta e abbandonata.

Da non perdere la parte del film in cui Fantozzi, alla vigilia delle elezioni politiche, è indeciso su chi votare e teme che votare in maniera sbagliata possa fargli perdere il posto di lavoro. La soluzione è darsi malato e non perdersi i dibattiti elettorali in tv con i politici dell'epoca: Marco Pannella, Giovanni Spadolini, Ciriaco De Mita, Enrico Berlinguer, Pietro Longo, Giorgio Almirante, Nilde Iotti, Giorgio Benvenuto, Bettino Craxi e Giulio Andreotti.