Stasera in tv, Harry Potter col film I doni della morte oggi lunedì 6 aprile 2020

E' lunedì ed è il giorno del film della saga di Harry Potter. Su Italia 1 in prima serata, oggi 6 aprile 2020, va in onda il film basato sulla prima parte dell'omonimo romanzo di J.K. Rowling. In visione, per la gioia degli appassionati della saga che viene proposta in televisione nei giorni di lunedì e martedì, c'è Harry Potter e i Doni della morte (prima parte.

In questa pellicola il maghetto Harry, insieme ai fidati compagni Ron ed Hermione, sarà costretto ad abbandonare la scuola di magia di Hogwarts per portare al termine il compito affidatogli da Silente: cercare e distruggere tutti gli Horcrux, degli oggetti nei quali Lord Voldemort ha imprigionato una parte della propria anima.