"Stasera tutto è possibile" in tv oggi 6 aprile 2020: quanti ospiti per il tema Brasile. Le anticipazioni

"Stasera tutto è possibile", va in onda oggi lunedì 6 aprile 2020. Si tratta del comedy show di Rai2, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, andato in onda lo scorso autunno.

Lo conduce Stefano De Martino, nella puntata in onda stasera alle ore 21.20, ci saranno diversi ospiti di primo piano. Si tratta di Mariano Bruno, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Sergio Friscia, Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero.

Tema della puntata sarà il Brasile, con giochi, musiche e coreografie con ispirazione carioca e tanti dei giochi che hanno conquistato il pubblico, a partire dalla Stanza inclinata, ormai icona del programma.