Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini: la trovata per far partecipare il pubblico alla finale Video

Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip 4, in programma mercoledì 8 aprile. Alfonso Signorini ha una trovata per far partecipare il pubblico da Casa e l'annuncia con un video postato sulla pagina social del reality di Canale 5.

Partecipare alla finale del Grande Fratello Vip direttamente dalla propria casa è davvero semplice. Come spiegato dal conduttore bisogna inviare una Instagram Stories mentre si fa un applauso, taggare la pagina del Grande Fratello social ed inserire come didascalia due hashtag: GFVip e IoRestoaCasaconGFVip. Se tutto verrà applicato alla grande, avrete la possibilità di apparire durante la diretta del reality.