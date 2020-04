Max Biaggi è stato uno degli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 5 aprile 2020. La conduttrice ha chiesto al campione di MotoGp come passa le sue giornate di isolamento, nella sua casa di Montecarlo. "Ormai sono il campione del mondo del Folletto", ha scherzato Biaggi, come si può vedere nella clip video che riportiamo, tratta dalla pagina facebook ufficiale del programma, riferendosi all'epidemia di Coronavirus in atto. "Pulisco la casa, mi alleno con qualche attrezzo da palestra che ho, metto a posto le cose; è un'occasione anche per riscoprire certi valori", ha aggiunto. "Vedo poca gente in giro e sto assolutamente a casa: se facciamo così riusciremo ad uscirne presto", ha ribadito l'ex fidanzato di Anna Falchi.



