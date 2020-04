Domenica In, Stefano De Martino e le lezioni di playback a Mara Venier: il video

Stefano De Martino, uno degli ospiti di Mara Venier a Domenica In del 5 aprile 2020, ha fatto alcune lezioni di playback in collegamento con gli studi di Rai 1. Il marito di Belen Rodriguez ha strappato qualche risata ai telespettatori calandosi nei panni del "maestro di musica" e simulando di suonare alcuni strumenti, accompagnato dall'orchestra in studio. Come riportiamo nel video di seguito, tratto dalla pagina ufficiale Facebook del programma, il ballerino e conduttore televisivo napoletano è riuscito a calarsi perfettamente nei panni del doppiatore, ruolo ricoperto anche in alcuni film d'animazione, nei quali De Martino ha prestato la sua voce.