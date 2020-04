Stasera in tv, la sfida del tennis da non perde domenica 5 aprile 2020: Borg - McEnroe, film su Rai 3

Appuntamento in televisione non solo per gli amanti del tennis. Borg-McEnroe viene trasmesso su Rai 3 per la prima serata di oggi, domenica 5 aprile, dalle ore 21:20.

Il film racconta della storia della sfida fra due leggende del tennis. Una rivalità passata alla storia che ci viene raccontata con grande passione e pathos attraverso 14 incontri che si sono tenuti soprattutto tra il 1978 e del 1981. Fra i due sette successi per parte. In questo film in particolare viene raccontato quanto succede durante il torneo di Wimbledon del 1980 che vedrà la vittoria di Bjorn Borg su John McEnroe in una incredibile battaglia finale durata 5 set tra straordinari colpi di scena da una parte e dall’altra. Leggendari.