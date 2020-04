La casa di carta 5 si farà: a pochi giorni dall'uscita della quarta stagione della serie tv di Netflix, filtrano già le prime anticipazioni in vista della prossima serie. Il finale aperto di questa stagione, divorata in questi giorni di quarantena domiciliare per migliaia di fan e abbonati Netflix, è rimasto assolutamente aperto, il che lascia presagire una nuova serie. La pandemia tuttora in corso, naturalmente, rende impossibili le riprese e pertanto la data più probabile di uscita è l'estate 2021. Anche per la serie di impegni lavorativi che interessano alcuni attori del cast, alcuni dei quali stanno facendo il grande salto verso palcoscenici cinematografici sempre più importanti. Da dove si riparte? Dal finale di questa stagione, in cui il golpe al Banco di Spagna non è ancora terminato. Raquel/Lisbona è stata liberata ed è riuscita a ricongiungersi con i suoi compagni. Ma il pericolo è sempre dietro l’angolo e Alicia Sierra è riuscita a rintracciare il covo dove si nasconde il Professore.



