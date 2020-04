Live - Non è la D'Urso torna oggi, domenica 5 aprile 2020, in prima serata su Canale 5. Ecco alcune anticipazioni della puntata. Come ormai consueto nelle ultime puntate, si parlerà di Coronavirus, con un'attenzione più all'informazione che al divertimento. L'elenco degli ospiti sarà reso noto solo a ridosso della puntata, che domenica scorsa vide molte polemiche dopo che Barbara D'Urso e Matteo Salvini recitarono in diretta la preghiera dell'Eterno riposo per i morti a causa del Covid-19. Nei giorni scorsi c'è stata poi la rivelazione di Selvaggia Lucarelli sui cachet agli invitati negli studi di Canale 5: "Lì ci sono cachet che non esistono in nessun altro talk televisivo e se puoi pagare qualcuno 7, 30, 50.000 euro (chiedere a Mediaset i cachet per esempio di Moric o Morgan), è anche comprensibile che alla fine chi teme la carestia ceda", ha scritto la giornalista.