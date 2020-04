Coronavirus, a tutta Samba du Scujonamentu: il brano suonato e registrato in casa è un successo

Tutti in finestra a cantare un pezzo inedito: studiato, arrangiato e interpretato in casa. Non si può fare diversamente ai tempi dell'emergenza Coronavirus, ma c'è chi lo fa piuttosto bene.

Il brano lo canta Dino Simone e sul web vola, soprattutto nelle condivisioni social, segnatamente su Facebook. Perché la segregazione in casa, alla quale sono costretti gli italiani in questo periodo per evitare il Covid-19, porta anche a forma di alta creatività come questa Samba du Scujonamentu. Qui, in questo bravo, è tutto fatto in casa: dall'idea, alla musica fino al video tutto da vedere. Scujonamentu compreso, ovviamente.