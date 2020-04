Programmi tv, Tu si que vales e Scherzi a parte tornano in onda su Mediaset: la decisione

La tv ai tempi del Coronavirus. Mediaset, per questa ragione, ha modificato i suoi palinsesti e a partire da metà aprile sarà possibile rivedere alcuni dei programmi più amati come Tu sì que vales e Scherzi a Parte.

Tu sì que vales è stato uno dei grandi successi del palinsesto Mediaset, sin da quando è arrivato per la prima volta sul piccolo schermo, nel 2014 già condotto da Belen Rodriguez.

Da mercoledì 15 aprile, in prima serata, andranno in onda le repliche dello show. Mentre per quanto riguarda uno dei più noti programmi targati Mediaset, ovvero Scherzi a Parte, la serata scelta per la messa in onda è quella di venerdì 17 aprile.