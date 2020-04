Da Noi a ruota libera, ospiti e anticipazioni di oggi domenica 5 aprile 2020 con Francesca Fialdini

Pomeriggio in tv domenicale con un appuntamento confermato. Nella nuova puntata di 'Da noi... A ruota libera', in onda oggi alle 17.35 su Rai1, Francesca Fialdini ospiterà in studio il giornalista, conduttore e scrittore Bruno Vespa per fare il punto sull'emergenza Covid-19, ma non solo.

Nel corso del programma - secondo quanto è stato annunciato - saranno in collegamento degli ospiti di primo piano. Ecco quindi Renzo Arbore, la cantautrice Fiorella Mannoia, Neri Marcorè e Luca Barbarossa. E, ancora, la campionessa olimpica di pattinaggio Valentina Marchei e Edoardo Melloni, figlio della giornalista del Tg1 Tiziana Ferrario, che ha combattuto e vinto la sua battaglia contro il Coronavirus.