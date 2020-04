Samanta Togni contro Samuel Peron, oggi la sfida di salsa di Ballando a casa (Instagram ore 17.30)

Chi pensava che la sfida di Ballando a casa tra Samanta Togni e Samuel Peron fosse finita con il tango, non aveva fatto i conti con la gran voglia di danzare che hanno i due, protagonisti per anni e punti di riferimento di Ballando con le Stelle, programma Rai condotto da Milly Carlucci. Dopo il primo challenge, i due artisti ora rilanciano e cambiano genere: salsa. L'appuntamento, da loro stessi annunciato, è per le ore 17.30 di domenica 5 aprile, cioè oggi, sui canali Instagram dei protagonisti. Samanta Togni, come al solito, ballerà con suo marito Mario Russo; Samuel Peron con la compagna Tania Bambaci. Di seguito i link per rivedere la sfida di tango: clicca qui per il filmato della coppia composta da Samanta Togni e Mario Russo e invece qui per il video di Samuel Peron e Tania Bambaci.