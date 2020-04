Un posto al sole si ferma a causa del Coronavirus, dal 6 aprile le repliche della sedicesima stagione

Un posto al sole si ferma a causa del Coronavirus. La popolare soap opera da lunedì 6 aprile 2020 andrà in onda riproponendo gli episodi della sedicesima stagione, girata a partire dal mese di marzo 2020. La redazione Rai, tuttavia, per non far rimanere i suoi fan a "digiuno" dell'appuntamento pressoché quotidiano con i protagonisti della serie, ha annunciato che, oltre alle repliche, "partirà un simpaticissimo progetto in parallelo con la messa in onda dei vecchi episodi. Gli attori comunicheranno con i fan attraverso il profilo ufficiale Instagram di 'Un posto al sole' (@unpostoalsolerai3), facendo partire un progetto contraddistinto dall'hashtag #unpostoacasa".