Stasera in tv, programmi e film di sabato 4 aprile 2020: da Bonolis e Fiorello cosa c'è da vedere

Stasera in tv, sabato 4 aprile 2020. Ecco cosa c'è da vedere sul piccolo schermo, una offerta davvero ampia per gli italiani a casa per le norme per evitare di contrarre il Coronavirus. Va in onda un altro round della sfida fra Fiorello e Bonolis con i loro rispettivi programmi. Ma non c'è solo questo.

"Il meglio di Viva RaiPlay!" è su Rai Uno e "Ciao Darwin 8 -Terre desolate" su Canale 5.

Serata di film con "Vita di Pi" su Rai Movie, "Nut Job – Tutto molto divertente" su Italia Uno e "Un marito per Cinzia" su La7.

La guida

Rai Uno 21:25 – Il meglio di Viva RaiPlay! (Programma d'intrattenimento)

Rai Due 21:05 – Petrolio (Programma d'approfondimento)

Con "Petrolio – Ativirus 6", Giammaria Duilio continua ad approfondire l'emergenza coronavirus, dibattendo sui nuovi dati e sugli sviluppi del contagio. Nella puntata di stasera nuovi ospiti e reportage esclusivi.

Rai Tre 21:45 – Sapiens: un solo pianeta (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Vita di Pi (Film d'avventura)

Rete 4 21:27 – Stasera Italia Weekend (Programma di approfondimento)

Canale 5 21:20 – Ciao Darwin 8 (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno 21:20 – Nut Job: Tutto molto divertente (Film d'animazione)

La5 21:10 – Inga Lindstrom: Sommerlund Per Sempre (Film sentimentale)

La7 21:15 – Un marito per Cinzia (Film commedia)

Tom Winters è un diplomatico di Washington che dopo la morte della moglie, dalla quale viveva separato, decide di riprendersi i loro 3 figli, Robert, Elizabeth e David, affidati alle cure dei nonni. Eludendo la sorveglianza del padre, Robert esce di casa ed incontra Cinzia. Tra la donna e il bambino nasce un legame d'affetto tanto che Robert convince il padre a prendere Cinzia come loro governante.

TV8 21:30 – Agente 007: Vivi e lascia morire (Film d'azione)

Bond è inviato a New York per indagare sulle misteriose morti di tre agenti dei servizi britannici. Le indagini lo portano a Mr. Big, un narcotrafficante che ha legami con Kananga, il dittatore di una piccola isola caraibica, Sante Monique. Bond allora parte alla volta per l'isola per scoprire i piani di questi loschi individui.

Sky Cinema Uno 21:15 – 12 soldiers (Film drammatico)

Ispirato al libro di Doug Stanton "Horse Soldiers", il film è basato sulla storia del capitano delle Forze Speciali USA Mitch Nelson che, insieme ad altri 11 soldati, parte alla volta dell'Afghanistan dopo gli attentati dell'11 Settembre per ricostituire l'Alleanza del Nord in chiave anti-talebana.