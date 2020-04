Amici 2020 serale, Javier fa la dedica a una donna speciale per uno dei premi conquistati in finale

Javier non ha vinto, ma è stato uno dei grandi protagonisti di Amici 2020 serale di Maria De Filippi. Il ballerino si è battuto fino alla fine con Gaia Gozzi che poi ha vinto l'edizione 19 del talent andato in onda su Canale 5.

A Javier ha fatto incetta di premi. Il primo di questi è stato quello del circuito danza, dopo l'esclusione di Nicolai avvenuta in apertura di programma.

Al ballerino è stato chiesto di dedicare il premio a una ragazza, in considerazione della sua fama e flirt. La dedica per una donna, in effetti, arriva: "Lo dedico alla mia mamma, appena fuori di qui le faccio una telefonata". I genitori di Javier vivono a Cuba e sogna di riabbracciarli presto.