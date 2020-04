Amici 2020 serale, chi è Gaia Gozzi che ha trionfato nel talent. Vita professionale e privata

Gaia Gozzi ha vinto Amici 2020 serale. Una voce che ha incantato pubblico e critica nella finale di ieri, venerdì 3 aprile e che è finita a notte fonda. Gaia è nata il 29 settembre 1997 a Viadana, in provincia di Mantova.

Suo padre è italiano, sua mamma brasiliana; oggi la ragazza vive con tutta la famiglia a Milano. Fin da piccola Gaia ha mostrato una passione per la musica, per questo motivo nel 2016 si presenta ai provini di X Factor superando le audizioni ed entrando a far parte della squadra di Fedez che l'accompagna fino alla puntata conclusiva in cui si classifica al secondo posto dietro i Soul System.

Nel dicembre del 2016 pubblica l’EP “New Dawns” riscuotendo ottimi consensi da parte della critica, l’anno seguente è la volta del singolo “Fotograms”. E adesso il trionfo (con lacrime finali di gioia) nella diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi.