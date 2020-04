Amici 2020 serale, ha vinto Gaia: la cantante supera Javier. Lacrime di gioia

Amici 2020 serale, la finale di venerdì 3 aprile su Canale 5 ha visto il trionfo di Gaia Gozzi. All'annuncio del successo, la cantante scoppia in lacrime: "Grazie perché mi avete dato la possibilità di riprovarci, non ci credo. Oh mio Dio".

La finale è stata fra Gaia e Javier. Una cantante e un ballerino per l'ultimo atto del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Prima erano usciti gli altri due talenti arrivati in finale: Nicolai che è stato il primo eliminato e Giulia che ha lasciato successivamente il programma. Il ballerino e la cantante hanno quindi dato vita al duello finale terminato con la vittoria di Gaia Gozzi.