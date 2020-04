Amici 2020 serale, Javier in finale con Gaia: ne restano due per la vittoria finale Video

Amici 2020 serale, la finalissima è tra Javier e Gaia. Il ballerino ha vinto il ballottaggio con Giulia nella finale del 3 aprile 2020. Sono così rimasti solo loro due in gara.

Prima, la giuria chiamata a votare, in aggiunta al televoto, per stabilire chi doveva andare direttamente in finalissima tra Gaia, Giulia e Javier, aveva optato per Gaia. Non c'era stata nessuna eliminazione, gli altri due sono andati al ballottaggio. Gaia ha guadagnato facilmente il primo posto con l'accesso alla finalissima. Giulia e Javier si sono cimentati in due performance a testa e alla fine l'ha spuntata Javier.