Amici 2020 serale, Rudy Zerbi finisce in vasca, cosa accade fra i tecnici in studio? Il video è virale

Un "regalo" per Rudy Zerbi nella finale di Amici 2020 serale in onda venerdì 3 aprile 2020. Nel siparietto con Maria De Filippi finisce in acqua.

L'attenzione dei social è tutta anche per un episodio accaduto tra i tecnici chiamati a portare in studio la vasca piena d'acqua per lo scherzo a Rudy Zerbi. Uno degli addetti al trasporto sembra tirare uno spintone a un altro, per ragioni che restano sconosciute. La scena è diventata virale su Twitter e Instagram.