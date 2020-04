Amici 2020 serale, Nicolai eliminato dalla finale: tutti in piedi tranne una. De Filippi dura Video

Finale di Amici 2020 serale su Canale 5 subito col botto. Gaia e Giulia, le due cantanti, si esibiscono in una comparata proposta da Stash, su tre brani di Aretha Franklin: "I Say a Little Prayer", "Chain of Fools", "Respect". Poi ecco i ballerini: comparata di ballo tra Nicolai e Javier, sulle note del brano francese "Amsterdam".

Il verdetto del televoto: al primo posto Giulia seguita da Gaia, Javier e Nicolai. Da aggiungere il voto della Var. Arriva quindi la classifica definitiva con la prima eliminazione della finale:

1 Gaia, 2 Javier, 3 Giulia, 4 Nicolai

L'eliminato è Nicolai. Maria De Filippi se la prende con Alessandra Celentano, l'unica che non si è alzata tra i professori e i giudici: "Lo trovo sbagliato, non educato. Ci si alza per educazione". "Non mi alzo per nessuno, il rispetto ce l'ho lo stesso", ha detto Celentano.