Domenica In, quanti ospiti da Mara Venier domenica 5 aprile 2020: le anticipazioni

Mara Venier torna puntuale in onda domenica. La 29° puntata di “Domenica In”, domenica 5 aprile, alle 14, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti in collegamento.

Giorgio Panariello racconterà come sta vivendo questo periodo chiuso in casa e farà sorridere ricordando alcuni dei suoi celebri personaggi; Stefano De Martino si collegherà dalla sua casa di Milano per mandare un messaggio ai tanti giovani invitandoli a stare a casa e rispettare le regole per il bene di tutti; con Red Canzian si parlerà del suo nuovo progetto musicale dedicato alla città di Venezia ed in collegamento ci sarà anche il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro; Roby Facchinetti, dopo il grande successo di domenica scorsa con l’anteprima della sua canzone dedicata a Bergamo ‘Rinascerò, Rinascerai’, manderà un videomessaggio di ringraziamento a Mara Venier; Katia Ricciarelli sarà in collegamento da Bardolino, in provincia di Verona, mentre il tenore Vittorio Grigolo si collegherà da Kiev dove sta tenendo una ‘masterclass’ internazionale di canto lirico; Max Biaggi si collegherà per mandare un messaggio a tutti gli sportivi. Poi, uno spazio per un approfondimento sul coronavirus con il prof. Francesco le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.

La regia è di Roberto Croce.