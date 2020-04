Braveheart, in tv Mel Gibson cuore impavido, sabato 4 aprile 2020 su Rai4

Grandi film in televisione in questo periodo nel quale gli italiani stanno in casa per l'emergenza Coronavirus. Mel Gibson è il cuore impavido protagonista di 'Braveheart', in onda su Rai4 domani, sabato 4 aprile, alle 21.20.

Sul finire del XIII secolo, sul trono di Scozia siede Edoardo I Plantageneto, re d’Inghilterra. Lo scozzese William Wallace, la cui famiglia è stata massacrata dagli inglesi quando era solo un bambino, crescendo è diventato un uomo colto ma legato alle tradizioni rurali della terra natia. Tornato nel suo villaggio, sposa Murron. Quando la ragazza viene uccisa dai soldati inglesi, accecato dall'odio, Wallace dà inizio a una rivolta che si trasforma presto in una lotta per l'indipendenza della Scozia.

Il film è valso al regista e protagonista del film, Mel Gibson, i due Oscar più ambiti, Miglior Film e Miglior Regia. Nel cast Sophie Marceau e Brendan Gleeson.