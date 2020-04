Muore a 81 anni Bill Withers, è stato uno dei grandi della black music

E' morto all'età di 81 anni, Bill Withers. cantante e musicista statunitense, ha interpretato “Lean on me”, “Ain’t no sunshine”, “Usa me”, “Just the two of us” e “Lovely Day”. La morte, secondo quanto si apprende, è avvenuta per complicazioni cardiache, secondo una dichiarazione della sua famiglia. Era nato il 4 luglio 1938 in West Virginia.

Per approfondire leggi anche: Muore cantante dei Roxette

"Siamo devastati per la perdita del nostro marito e padre" si legge nella nota. Un uomo che, "con la sua poesia ha parlato onestamente a tutte le persone: La sua musica appartiene per sempre al mondo".

Ha vinto tre premi Grammy e nel 2007 “Lean on me” è entrata a far parte della Grammy Hall of Fame. Lascia due figli, Todd e Kori, oltre alla moglie Marcia Johnson.