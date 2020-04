Stasera in tv, programmi e film di venerdì 3 aprile 2020: dalla finale di Amici a Gifted – Il dono del talento

Una serata di appuntamenti in tv, quella di oggi venerdì 3 aprile 2020. Programmi e film di primo piano. Su Rai Uno c'è "Gifted – Il dono del talento" mentre su Canale 5 ecco la finale di "Amici" dalla quale uscirà il vincitore della seguitissima edizione serale.

Per i film l'offerta prevede fra gli altri "Passeggeri notturni" su Rai Tre e "Suburra" su Rai Movie.



21:25 – Gifted – Il dono del talento (Film drammatico)

Rai Due 21:05 – The Good Doctor (Serie tv)

Rai Tre 21:45 – Passeggeri notturni (Film drammatico)

Tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio "Passeggeri notturni" e "Non esiste saggezza", il film è disponibile anche in versione serie tv. Al centro della storia c'è Enrico, un conduttore radiofonico la cui esistenza viene stravolta dall'incontro con Valeria, una donna misteriosa e affascinante.

Rai Movie 21:10 – Suburra (Film thriller)

Il Samurai, un famoso e pericoloso gangstar, agisce per assumere il controllo di una piccola cittadina nei pressi di Roma, spalleggiato da un politico corrotto e da un potente cardinale. La pace sarà minata dalla ribellione di alcune bande rivali.

Rete 4 21:27 – Quarto Grado (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:20 – Amici (Talent Show)

Italia Uno 21:25 – Run All Night – Una notte per sopravvivere (Film d'azione)

La5 21:10 – Possession – Una storia romantica (Film commedia)

La7 21:15 – Propaganda live (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Italia's Got Talent – Best of 2 (Programma d'intrattenimento)

Sky Cinema Uno 21:15 – Gun Shy – Eroe per caso (Film d'azione)