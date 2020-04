Amici 2020 serale, Javier Rojas ballerino finalista su Virginia Tomarchio: "Devo combinarci qualcosa" Video

Oggi, venerdì 3 aprile 2020, si conclude Amici 2020 serale, il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5. E' questo il giorno della finale.

Per approfondire leggi anche: Amici 2020, le anticipazioni della finale

Alla vigilia, Javier Rojas, ballerino di Amici ex della modella Solveig Jenselme, poi legato a Talisa Tavagnani, pare volerci provare con la ballerina professionista Virginia Tomarchio. “Devo combinarci qualcosa” ha confidato all'amico e rivela Nicolai (i due ballerini sono in finale) e il video arriva in tv (guarda qui). Il ballerino ha ammesso di fronte al solo Nicolai la sua attrazione per Virginia, ex vincitrice di Amici nella danza.