Coronavirus e social, Paola Barale si taglia da sola i capelli. Il video del simpatico tutorial

Ai tempi dei social e dell'isolamento a causa del Coronavirus, ci si può inventare anche parrucchieri della propria pettinatura. Come capitato a Paola Barale. La show girl piemontese di 52 anni, ha deciso infatti di tagliare i capelli da sola, a casa, con l'unico aiuto di un suo amico hai stylist che, in collegamento video, le ha di volta in volta indicato i passaggi chiave per riuscire portare a termine il lavoro. Così l'ex moglie di Gianni Sperti ed ex di Raz Degan (clicca qui), armata di forbicine, lacci e un po' di acqua spry, ha cosi completato, passaggio dopo passaggi il taglio si è palesato davanti alla telecamera del suo smartphone. E il risultato è stato molto accattivante.